Семак считает, что у «Краснодара» больше шансов на чемпионство, чем у «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы своей команды в чемпионской гонке после домашней победы над «Сочи» в 29-м туре РПЛ (2:1).

– Мы должны делать все, что от нас зависит. Побеждать, набирать как можно больше очков. Практически каждый год мы идём по своему графику с точки зрения набора очков. Только один год был меньше 60 очков. Если мы не будем побеждать, ничего не будет. А преимущество, конечно, у той команды, у которой меньше потерянных очков, – передает слова Семака корреспондент «Спорт День за Днём» Александр КАВОКИН.

«Зенит» набрал 65 очков после 29 матчей и вышел на первое место в РПЛ.

Вторым идёт «Краснодар» (28 игр, 63 очка). 11 мая «быки» сыграют гостевой матч 29-го тура РПЛ против московского »Динамо».