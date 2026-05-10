«Сочи» вылетел из РПЛ спустя год после возвращения

«Сочи» в следующем сезоне будет выступать в Лиге PARI.

Команда Игоря Осинькина потеряла шансы остаться в Мир РПЛ после того, как махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (1:1).

После 29 матчей сочинцы занимают последнее место в таблице с 21 очком. У «Пари НН» 22 балла при игре в запасе, махачкалинцы набрали 25 очков. Таким образом, «Сочи» вылетает из высшей лиги напрямую, проведя в ней всего один сезон.