"Зенит" вырвал победу над "Сочи" и вышел в лидеры РПЛ

"Зенит" с огромным трудом дома победил футбольный клуб "Сочи" (2:1) и вышел на первое место в РПЛ.

Один из претендентов на золото "Зенит" в 29-м туре РПЛ дома принимал идущий на 16-м ФК "Сочи". Для обеих команд победа была просто необходима.

Сочинцы столкнулись с серьезными проблемами из-за закрытия аэропортов на юге России. Команде пришлось добираться на перекладных сначала до Москвы, а затем отправиться в Санкт-Петербург. Всего дорога заняла больше суток.

Несмотря на долгую поездку, сочинцы вышли на матч предельно мотивированными.

Но уже на 13-й минуте арбитр встречи Рафаэль Шафеев после падения в штрафной Максима Глушенкова назначил пенальти. Однако Луис Энрике с точки запустил мяч выше ворот.

После этого "Зенит" имел еще один опасный момент - Глушенков попал в крестовину ворот.

Сочинцы же были не столь расточительны. На 31-й минуте Захар Федоров сумел в верховой борьбе переиграть высоченного Нино и головой отправил мяч в сетку.

После перерыва "Зенит" заиграл активнее и стал все чаще подходить к воротам сочинцев, но отличиться смог лишь на 59-й минуте. Луис Энрике выбежал один на один с голкипером и пробил точно в угол.

После этого у хозяев были и другие моменты, но Александр Соболев не смог отличиться после удара головой, опасно бил Андрей Мостовой сразу после выхода на замену, однако Александр Дегтев в обоих случаях своих партнеров выручил.

Судьбу встречи решил выход на поле Александра Ерохина. После подачи углового Дегтев из-за игроков хозяев не смог добраться до мяча, и на дальней штанге ветеран "Зенита" отправил мяч в сетку.

"Зенит" набрал 65 очков и очка опережает "Краснодар", который свой матч проведет в понедельник.