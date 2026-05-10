Осинькин про 1:2 от «Зенита»: «Сочи» мог не проиграть – на концовку сил не хватило, наверное. Дальше только молиться, чтобы в следующем матче что‑то зависело от нас»
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 29-го тура Мир РПЛ.
Сочинцы уступили в Санкт-Петербурге со счетом 1:2, ведя 1:0 до 59-й минуты. Победный гол «Зенита» на 84-й минуте забил Александр Ерохин. «Сочи» гарантированно вылетит из РПЛ, если «Динамо» Махачкала не проиграет «Ахмату».
«Мы могли не проиграть. Играли достаточно хорошо, учитывая уровень соперников и возможности для подготовки к матчу. Наверное, на концовку не хватило сил. Матч прошел с преимуществом «Зенита», но мы тоже достаточно много создавали моментов, особенно в первом тайме. Дальше нам нужно только смотреть, как играют наши соперники, молиться, чтобы в следующем матче что‑то зависело от нас», – сказал Осинькин.
