«Бёрнли» и «Астон Вилла» не выявили победителя в матче 36-го тура АПЛ

Завершён матч 36-го тура АПЛ, в котором играли «Бёрнли» и «Астон Вилла». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор из Манчестера.

Джейдон Энтони на восьмой минуте открыл счёт в этой игре и вывел «кларетовых» вперёд. Росс Баркли на 42-й минуте сравнял счёт. Олли Уоткинс на 56-й минуте обеспечил гостям преимущество. Зиан Флемминг на 59-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Бёрнли» с 21 очком находится на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Астон Вилла» с 59 очками располагается на пятой строчке.