Ерохин: надеюсь, мой гол «Сочи» станет важным в пути «Зенита» в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 29-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1) прокомментировал свой гол, который стал победным.

«Перед игрой мы понимали, что нам нужна только победа – мы продолжаем борьбу за титул. Я выходил только с одними мыслями – помочь команде. Важно, что сегодня у меня была возможность и время, чтобы это сделать. Надеюсь, этот гол будет очень важным в нашем пути в этом сезоне», – передает слова Ерохина корреспондент «Спорта День за Днем» Анна КОРОБКОВА.