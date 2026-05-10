Футболистки сборных КНДР и Южной Кореи не пожали друг другу руки перед матчем

Футболистки сборных Южной Кореи и КНДР не пожали друг другу руки перед началом матча на юниорском Кубке Азии среди игроков не старше 17 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Прослушав национальные гимны, футболистки поприветствовали только судей. Соревнования проходят в Китае.

Встреча в рамках группы C завершилась победой команды КНДР со счетом 3:0. Северокорейские футболистки заняли первое место в квартете, а южнокорейские — второе. Обе сборные вышли в 1/4 финала.

Четвертьфиналы пройдут 11 мая. КНДР сыграет с Таиландом, а Южная Корея — с Японией.