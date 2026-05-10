Сергеев выступил за сохранение Гусева на посту наставника «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о главном тренере Ролане Гусеве.

7 мая «Динамо» проиграло «Краснодару» в финале Кубка России Пути РПЛ.

«Мне бы хотелось, чтобы Ролан Александрович остался с нами и руководил командой в следующем сезоне. Мы привыкли к нему, адаптировались к его требованиям. У нас осталось две игры в чемпионате, хочется завершить сезон двумя победами», – отметил Сергеев.

Гусев был утвержден главным тренером «Динамо» в конце декабря 2025 года. С ноября специалист выступал исполняющим обязанности наставника бело-голубых после отставки Валерия Карпина.

Соглашение Гусева с «Динамо» рассчитано до конца сезона.

«Динамо» идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.