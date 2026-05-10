Талалаев: кто с мечом приходит, тот от меча погибает. Где сейчас Челестини?
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о конфликтных ситуациях, которые возникали в прошлом.
«Сегодня великий праздник, всех поздравляю. Попросил переводчиков вчера объяснить Оффору, что за праздник. И перед командой объяснили, что кто к нам с мечом приходит, от меча обычно погибает. Вот пример. Где Челестини? Где директор, который накатал заявление, когда в тот раз игроки и тренеры «Локомотива» побежали в нашу техническую зону? Не пытаюсь казаться лучше чем есть. И не надо делать меня хуже, чем я есть», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.