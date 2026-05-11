«Ростов» обыграл «Акрон» в матче 29-го тура РПЛ

Сегодня, 11 мая, в рамках 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 встретились «Акрон» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Итоговый свисток арбитра зафиксировал победу ростовской команды со счётом 3:1.

«Ростов» открыл счёт в матче на 21-й минуте усилиями Кирилла Щетинина. На 39-й минуте ростовчане удвоили преимущество благодаря голу Мохаммада Мохеби. На 42-й минуте «Акрон» отыграл один мяч — автогол забил защитник «Ростова» Умар Сако. Однако уже на 45+2-й минуте южный клуб забил третий гол — автором гола стал Виктор Мелёхин. Именно этот гол установил итоговый результат — 3:1 в пользу «Ростова».

Напомним, «Ростов» набрал 33 очка и занимает 10-е место в таблице РПЛ. «Акрон» идёт на 13-м месте, набрав 27 очков.