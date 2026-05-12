Полузащитник «Динамо» высказался по итогам матча с «Краснодаром»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался по итогам матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу московского коллектива.

«Наши болельщики, семьи, родители, жены, дети — все от нас ждали победы. В игре в Краснодаре в Кубке России не получилось, сегодня хотелось взять быстрый реванш. Была обоюдоострая игра. Сказать, что у нас было много моментов — нет, но и у «Краснодара» сильно много шансов не припомню», — сказал Глебов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.