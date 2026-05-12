Генич рассказал, чем Галактионов разозлил руководство «Локомотива»

Спортивный комментатор Константин Генич рассказал, что главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов контактировал с "Динамо".

По словам Генича, Галактионов общался с московским "Динамо" и это не понравилось руководству "Локомотива".

- Я думаю, что Галактионов был бы хорошим вариантом для "Динамо". Ну, слушайте, и в "Динамо" есть молодые русские ребята, с которыми можно было бы хорошо выстроить работу. И сам Галактионов — динамовец. Насколько я знаю, контакты были. Это очень сильно не понравилось руководству "Локомотива". Очень сильно, - сказал Генич в эфире на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Михаил Галактионов является главным тренером московского "Локомотива" с 2022 года, ранее он занимал аналогичный пост в "Пари НН" и молодежной сборной России. Сообщалось, что по окончании нынешнего сезона специалист покинет "железнодорожников" и уйдет в ЦСКА.

По итогам 29 сыгранных туров столичный "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 53 набранными очками в своем активе. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с ЦСКА.