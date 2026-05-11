$74.388.55

«Арсенал» побил клубный рекорд по числу побед за сезон

Спорт день за днем

Лондонский «Арсенал» установил новый клубный рекорд по количеству побед за один сезон.

«Арсенал» побил клубный рекорд по числу побед за сезон
© Соцсети

В матче 36-го тура АПЛ команда обыграла «Вест Хэм» со счетом 1:0. Этот успех стал для лондонцев 42-м во всех турнирах в сезоне-2025/26.

Таким образом, «Арсенал» превзошел собственное достижение, державшееся с сезона-1970/71, когда команда одержала 41 победу.

После 36 туров клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 79 очков. На втором месте идет «Манчестер Сити» с 74 баллами и матчем в запасе.

Кроме того, «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, где 30 мая сыграет с ПСЖ. Решающий матч пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

Спорт день за днем: главные новости
Спорт день за днем: главные новости