«Арсенал» побил клубный рекорд по числу побед за сезон

Лондонский «Арсенал» установил новый клубный рекорд по количеству побед за один сезон.

© Соцсети

В матче 36-го тура АПЛ команда обыграла «Вест Хэм» со счетом 1:0. Этот успех стал для лондонцев 42-м во всех турнирах в сезоне-2025/26.

Таким образом, «Арсенал» превзошел собственное достижение, державшееся с сезона-1970/71, когда команда одержала 41 победу.

После 36 туров клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 79 очков. На втором месте идет «Манчестер Сити» с 74 баллами и матчем в запасе.

Кроме того, «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, где 30 мая сыграет с ПСЖ. Решающий матч пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».