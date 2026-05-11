$74.388.55

РУСАДА провело масштабную проверку футболистов «Спартака» на допинг

Lenta.ruиещё 1

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле провело масштабную проверку футболистов московского «Спартака». Об этом сообщает ТАСС.

РУСАДА провело масштабную проверку футболистов «Спартака» на допинг
© РИА Новости

На допинг были протестированы восемь игроков команды. Среди них форвард Антон Заболотный, сдавший положительный тест.

«Спартак» стал самым проверяемым на допинг клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) в апреле. РУСАДА также протестировало по четыре игрока из калининградской «Балтики» и тольяттинского «Акрона».

Ранее стали известны причины попадания допинга в организм Заболотного. Уточнялось, что на протяжении всей игровой карьеры Заболотный принимает заграничное лекарство для сосудов, о чем постоянно информирует РУСАДА. На зимних сборах красно-белых в Турции кто-то из близких купил ему визуально похожий препарат, в котором содержались запрещенные вещества.

Главное сейчас
Главное сейчас