РУСАДА провело масштабную проверку футболистов «Спартака» на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле провело масштабную проверку футболистов московского «Спартака». Об этом сообщает ТАСС.

На допинг были протестированы восемь игроков команды. Среди них форвард Антон Заболотный, сдавший положительный тест.

«Спартак» стал самым проверяемым на допинг клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) в апреле. РУСАДА также протестировало по четыре игрока из калининградской «Балтики» и тольяттинского «Акрона».

Ранее стали известны причины попадания допинга в организм Заболотного. Уточнялось, что на протяжении всей игровой карьеры Заболотный принимает заграничное лекарство для сосудов, о чем постоянно информирует РУСАДА. На зимних сборах красно-белых в Турции кто-то из близких купил ему визуально похожий препарат, в котором содержались запрещенные вещества.