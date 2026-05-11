Орлов вступился за Нино после спорного гола «Зенита» в матче с «Сочи»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью прокомментировал эпизод с победным мячом полузащитника Александр Ерохин в матче «Зенита» против «Сочи» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

«Сейчас болельщики «Сочи» утверждают, что второй гол «Зенита» не следовало засчитывать. Мол, Дегтева блокировали. Я никакого фола со стороны Нино не увидел. Была обычная мужская борьба плечо в плечо. Все в рамках правил», — сказал Орлов.

По словам комментатора, Ерохин вновь подтвердил статус «палочки-выручалочки» команды, забив важнейший мяч на финише сезона. Орлов считает, что полузащитника необходимо сохранить в составе и на следующий сезон, поскольку он полезен не только на поле, но и внутри коллектива — поддерживает партнеров, создает правильную атмосферу и остается важной фигурой для раздевалки.

Также Орлов высказался о будущем Андрея Мостового, которого связывают с возможным уходом из клуба летом. По его мнению, игроку не хватает стабильности и внутренней требовательности к себе, чтобы выйти на новый уровень.

После победы «Зенит» набрал 65 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Краснодар» отстает на два балла, но имеет матч в запасе.