Стал известен один из основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

По данным «Матч ТВ», хорват Ненад Белица провел продолжительную беседу с менеджментом ЦСКА и остается одним из основных кандидатов на пост главного тренера московской команды.

Ранее об интересе ЦСКА к Белице сообщил «Чемпионат». Последним местом работы 54‑летнего хорвата было загребское «Динамо». Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Хорватии.

— Действительно, Ненад Белица входит в список основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. У него уже состоялась продолжительная беседа с менеджментом клуба, Белица показал, что очень хорошо понимает, как нужно усилить состав ЦСКА, также он умеет развивать молодежь. Как пример, Дани Ольмо, с которым тренер работал в «Динамо», и который позднее оказался в «Барселоне», — сказал источник «Матч ТВ».

