Мбаппе хочет играть за «Реал» в оставшихся матчах, чтобы набрать форму перед ЧМ

Нападающий Килиан Мбаппе хочет играть за «Реал» в конце сезона, чтобы набрать форму перед чемпионатом мира.

Сообщалось, что француз почувствовал дискомфорт за 5 минут до конца тренировки «Мадрида». Клуб посчитал, что форвард недостаточно восстановился. Футболист не был включен в заявку на гостевой матч с «Барселоной» (0:2), в котором каталонцы оформили чемпионский титул. Согласно другой версии, Килиан ушел с тренировки, когда узнал, что останется в запасе на матч с «Барсой».

«Сливочным» осталось провести три матча – с «Овьедо» (14 мая, дома), с «Севильей» (17-го, в гостях) и «Атлетиком» (24-го, дома). Мбаппе забил 24 гола в 28 матчах и лидирует в гонке бомбардиров, у Ведата Мурики из «Мальорки» 22 мяча за 34 игры.

По данным Marca, чемпион мира не намерен досрочно завершать сезон. Сегодня он тренировался в тренажерном зале на базе клуба в выходной для всей команды день.

Форвард постарается восстановиться на этой неделе – либо к игре против «Овьедо», либо к матчу против «Севильи». Мбаппе хочет набрать форму, прежде чем присоединится к сборной Франции перед ЧМ-2026.