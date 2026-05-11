«Оренбург» досрочно сохранил место в РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» гарантировал себе право выступать в Российской премьер-лиге и в следующем сезоне. Это стало возможным после того, как «Акрон» в матче 29-го тура уступил «Ростову» со счётом 1:3. Теперь даже при самом неблагоприятном раскладе в заключительном туре оренбуржцы не опустятся в зону стыковых матчей. Таким образом, команда решала задачу минимум досрочно.

© Московский Комсомолец

Матч на «Солидарность Самара Арене» завершился уверенной победой ростовчан. На 21-й минуте Кирилл Щетинин открыл счёт, пробив со штрафного. На 39-й минуте Мохаммад Мохеби удвоил преимущество, закрутив мяч в дальний угол. На 42-й минуте «Акрон» сократил отставание: защитник «Ростова» Умар Сако срезал мяч в свои ворота после подачи углового. Однако в добавленное время первого тайма защитник гостей Виктор Мелехин после ошибки вратаря Гудиева забил третий гол, сняв все вопросы о победителе.

Это поражение лишило «Акрон» и «Крылья Советов» возможности обойти «Оренбург» в турнирной таблице, даже если последний проиграет свою заключительную игру. Сейчас у оренбуржцев 30 очков, у «Крыльев» — 28, у «Акрона» — 27. В последнем туре «Крылья Советов» и «Акрон» сыграют между собой, что гарантирует потерю очков хотя бы для одной из этих команд, а значит, «Оренбург» останется вне зоны стыковых матчей (14-е место и ниже).

Для «Оренбурга» сохранение прописки в элите стало важным достижением после непростого сезона. Команда боролась за выживание до последних туров, но теперь может вздохнуть спокойно. «Акрон» и «Крылья Советов» в очной встрече 16-го тура разыграют две путёвки: одна ведёт в зону стыков, другая — прямое сохранение места. Оренбуржцы свой заключительный матч проведут без турнирного давления.