Игроки РПЛ вошли в расширенный состав сборной Мексики на ЧМ

Защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес и полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес вошли в расширенный состав сборной Мексики на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба сборной Мексики.

В расширенную заявку мексиканской сборной включены 55 футболистов. Окончательный состав команды будет объявлен позднее. На групповом этапе чемпионата мира сборная Мексики сыграет с командами ЮАР, Южной Кореи и Чехии.

Монтесу 29 лет, он выступает за "Локомотив" с 2024 года. В текущем сезоне защитник провел за московскую команду 29 матчей в разных турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Чавесу 30 лет, он перешел в "Динамо" летом 2023 года. В текущем сезоне он сыграл 5 матчей за бело-голубых.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Стартовый матч планируется провести в Мексике. Финальная игра состоится в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года из-за ситуации на Украине.