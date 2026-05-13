Суперкомпьютер назвал фаворита в борьбе за бронзовые медали РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026. В частности, искусственный интеллект оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» в борьбе за бронзовые медали за тур до конца чемпионата.

Так, фаворитом в борьбе за бронзу является «Локомотив». Вероятность того, что железнодорожники займут третье место — 79,7%. Шансы на успех «Спартака» — 20,3%.

Напомним, сейчас «Спартак» идёт на четвёртом месте в РПЛ, отставая от «Локомотива», занимающего третье место, на два очка. На первой строчке в турнирной таблице чемпионата располагается «Зенит», а второе место занимает «Краснодар».