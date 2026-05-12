Суперкомпьютер назвал фаворита в борьбе за победу в РПЛ

Суперкомпьютер Opta считает петербургский «Зенит» явным фаворитом в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После 29-го тура шансы «Зенита» на победу составляют 84,3% против 15,7% у «Краснодара». В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» идет на первом месте, набрав 65 очков, «Краснодар» располагается на второй строчке, имея в активе 63 балла.

В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» дома примет «Оренбург».

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.