Два игрока «Зенита», а также Неймар попали в расширенную заявку Бразилии на ЧМ-2026
Сборная Бразилии объявила официальный расширенной список игроков для участия в чемпионате мира-2026.
В состав команды попали футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике, а также звёздный вингер «Сантоса» Неймар, вокруг участия в чемпионате мира которого ходит много разговоров.
Также в списке присутствует экс-полузащитник санкт-петербургского клуба, ныне выступающий за «Крузейро», Жерсон.
В общем же в список попали 55 футболистов. Окончательное решение об участии футболистов и итоговый список будет опубликован примерно через неделю.
Расширенный список сборной Бразилии:
Напомним, чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Главное сейчас