«Динамо» победило «Краснодар» впервые с 2023 года.

Сегодня команда под руководством Ролана Гусева обыграла краснодарцев (2:1) в 29-м туре РПЛ.

7 мая сине-бело-голубые уступили «быкам» в серии пенальти в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, пен. 5:6, первая игра – 0:0).

Бело-голубые одержали победу впервые за десять последних официальных матчей между этими командами. Ранее они потерпели 8 поражений (три из них – по пенальти), один раз была зафиксирована ничья.

До сегодняшнего дня москвичи в последний раз побеждали этого соперника 9 августа 2023 года – та игра закончилась со счетом 4:3.