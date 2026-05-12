Вратарь «Зенита» высказался о конце карьеры Михаила Кержакова

Вратарь «Зенита» Денис Адамов отметил, что церемония чествования Михаила Кержакова, прошедшая после воскресного матча 29‑го тура РПЛ против «Сочи» (2:1), произвела на него сильное эмоциональное впечатление.

39‑летний Кержаков вышел в центр поля «Газпром Арены», где его приветствовали партнёры и болельщики на трибунах; в ходе мероприятия вратарь не смог сдержать слез. Ранее было объявлено, что Михаил завершит игровую карьеру по окончании текущего сезона.

«Он внес очень большой вклад в успехи команды, но и мне лично во многих моментах очень помог. Поэтому провожал его с трепетом и в какой‑то степени с болью в сердце. Но я надеюсь, мы еще будем вместе работать. Миша пока своих планов не раскрывает, но, думаю, в скором будущем о них станет известно», — заявил Адамов.

Кержаков закрепился в основе сине-бело-голубых с 2015 года. Голкипер является самым титулованным игроком в истории петербургского клуба.

В турнирной таблице РПЛ на момент публикации у «Зенита» 65 очков, команда занимает первое место; у идущего следом «Краснодара» 63 очка. В заключительном туре сезона сине‑бело‑голубые сыграют на выезде с «Ростовом». Краснодарцы встретятся с «Оренбургом».