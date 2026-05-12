Вратарь «Динамо» рассказал о перепалке с защитником «Краснодара»

Лунев об игроках «Краснодара»: «Говорили: «Сколько вам заплатил «Зенит»?» За языком не следят, живут в своих иллюзиях»
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал о словесной перепалке с защитником «Краснодара» Диего Костой в матче 29-го тура Мир РПЛ (2:1).
– Вы вновь закусились с игроками «Краснодара». Что произошло?
– Да, они за языком не следят, как обычно. Они начали говорить про деньги: «Сколько вам заплатил «Зенит»?» Они живут в своих иллюзиях.
– Они думали, что вас простимулировал «Зенит»?
– Я бы сказал правду, но она будет не очень корректна.
– В чем заключается правда?
– Никакой стимуляции нет ни от своих, ни от чужих.
– Что вы ответили Диего Косте?
– Чтобы он закрыл свой рот и играл в футбол, – сказал Лунев.