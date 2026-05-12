Определены шансы «Краснодара» на чемпионский титул после поражения от московского «Динамо». Об этом сообщает Betonmobile.

После 29 туров «Краснодар» идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Он отстает от лидирующего «Зенита» на два очка.

Для того, чтобы стать чемпионами, «быкам» в последнем туре нужно обыграть дома «Оренбург» при условии, что «Зенит» проиграет на выезде «Ростову». Суммарный коэффициент на эти два события составляет 11,96.

