На стадионе «Динамо» объявили эвакуацию после матча с «Краснодаром»

Спустя примерно 50 минут после завершения матча «Динамо» — «Краснодар» на стадионе «ВТБ-Арена» сработала система оповещения об эвакуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Внимание, чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы», — говорилось в оповещении.

Как уточняет агентство, систему включили после того, как по телефону поступило сообщение о якобы заложенной бомбе.

На месте работали кинологи. Они осмотрели стадион. Информация о минировании в итоге не подтвердилась.

В матче против «Краснодара» 11 мая клуб «Динамо» одержал победу со счетом 2:1.