Защитник «Спартака» высказался о возможном назначении Моуринью в «Реал»

Защитник московского «Спартака» Александер Джику заявил «Матч ТВ», что будет рад, если мадридский «Реал» назначит Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

Ранее журналист Сиро Лопес в передаче El Tertulión de Tiempo de Juego на радио COPE сообщил, что «Реал» в конце сезона объявит о назначении Моуринью. В января команду возглавляет Альваро Арбелоа. Джику работал с Моуринью в турецком «Фенербахче».

— Жозе Моуринью может возглавить «Реал». Какое мнение об этом назначении?

— Да, я слышал об этом. Это большой тренер, который придет в большой клуб. Я думаю, что это хороший выбор. Я рад, что он возглавит «Реал», потому что мне нравится этот клуб. Но давайте посмотрим, что из этого выйдет в будущем, — сказал Джику «Матч ТВ».

Моуринью занимал пост главного тренера «Реала» с 2010 по 2013 год и привел команду к титулам чемпиона Испании, обладателя Кубка и Суперкубка Испании. В настоящее время 63‑летний специалист возглавляет «Бенфику».

