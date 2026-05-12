Экс-игрок ЦСКА ответил, кто станет чемпионом РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин ответил, как распределятся призовые места в РПЛ по итогам сезона. По словам Гришина, "Зенит" станет чемпионом России, а "Спартак" завоюет бронзовые медали.

- "Зенит" на 99 процентов станет чемпионом. А бронза достанется "Спартаку". "Локомотиву" в последнем туре играть с ЦСКА — здесь все может случиться. Красно-белые в гостях должны обыграть махачкалинское "Динамо", - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

По итогам 29 сыгранных туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 65 набранными очками и опережает "Краснодар" на два балла. Московский "Спартак" располагается на четвертой строчке с 51 баллом и отстает от "Локомотива", занимающего третье место, на два очка.

В заключительном туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом", а краснодарцы примут на своем поле "Оренбург". Красно-белым предстоит отправиться на выезд к махачкалинскому "Динамо", а "железнодорожникам" - к ЦСКА.