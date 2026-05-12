Защитник "Краснодара" оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ

Защитник "Краснодара" Валентин Пальцев высказался о шансах команды на чемпионство в РПЛ.

По словам Пальцева, у команды есть еще один тур и у "Краснодара" остается надежда.

- Эмоции команды после игры с "Динамо" останутся в раздевалке. Упущенное чемпионство? Надежда всегда умирает последней. Еще остался один тур до конца. Мы будем готовиться к матчу с "Оренбургом", - приводит слова Пальцева "СЭ".

Вчера, 11 мая, "Краснодар" на выезде уступил московскому "Динамо" в матче 29 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, в составе гостей - Диего Коста. По итогам 29 сыгранных туров краснодарцы занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками и отстают от лидирующего "Зенита" на два балла.

Напомним, что бело-голубые уступили краснодарцам в финале Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:0 (5:6 - пен.) и вылетели из розыгрыша турнира. Южане сыграют в Суперфинале Кубка с московским "Спартаком".