Букмекеры назвали шансы «Краснодара» стать чемпионом России

В 29-м туре РПЛ, вероятно, случилась развязка. «Зенит» не без проблем, но выиграл свой матч у «Сочи» (2:1), а вот «Краснодар» уступил московскому «Динамо» (1:2). Теперь за тур до конца петербуржцы лидируют, опережая «быков» на два очка. К тому же у «Зенита» преимущество по личным встречам.

Таким образом, команде Сергея Семака будет достаточно сыграть вничью в последнем туре с «Ростовом», чтобы вернуть себе чемпионство. Краснодарцам же нужно победить «Оренбург» и ждать поражения «Зенита».

Букмекеры считают, что всё уже решено. Поставить на чемпионство петербуржцев можно с коэффициентом 1.02, это примерно 95% вероятности. Шансы «Краснодара» оценили в 13.00, это приблизительно 5%.