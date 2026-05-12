Смолов оценил игру Сафонова за ПСЖ в Лиге чемпионов

Российский голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов классно выступает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Федор Смолов.

Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов. Во всех матчах плей-офф этого турнира ворота парижан защищал Сафонов, в 3 играх из 8 он не пропустил голов.

"Сафонов в Лиге чемпионов очень классно играет. Все за него болеем, желаем ему победы. Я поеду на финал Лиги чемпионов", - сказал Смолов.

Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды вышел в финал Лиги чемпионов. В прошлом году он вместе с ПСЖ выиграл турнир, но не принимал участия в решающем матче с "Интером" (5:0).

В финальном матче Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая в Будапеште, ПСЖ встретится с английским "Арсеналом".