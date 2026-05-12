Тренер «Комо» оценил конфликт Алонсо и Винисиуса

Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя сильным тренером. Никто не выше команды»

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас поделился точкой зрения на предмет недопонимания Хаби Алонсо и Винисиуса по ходу этого сезона в «Реале».

«Это тот момент, когда нужно быть готовым принять правильное решение, и то, что делает тебя лучше как тренера, – это умение думать в первую очередь о команде. Никто не лучше команды, никто не сильнее команды, и никто не выше команды. Если у тебя сплоченная и сильная команды, то любой, кто захочет все испортить, сможет делать все, что захочет, но при этом ты все равно заслужишь уважение команды и в долгосрочной перспективе всегда добьешься лучших результатов», – сказал Франсеск Фабрегас в интервью COPE.
