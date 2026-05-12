Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о судействе матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между московским «Динамо» и «Краснодаром». Бело-голубые победили со счётом 2:1.

«К Танашеву вопросов нет. Только внутреннего характера, связанные с размещением на поле. Почему-то он сбился с ритма и свалился на осевую линию, кружил вокруг игроков. До середины второго тайма этого не наблюдалось — Танашев успевал за атаками, сопровождал. Но потом что-то сломалось. Наверное, сыграло волнение. Но в целом — нормально, выдержал. Прогресс виден, если сравнивать с первыми матчами. Танашев стал увереннее, коммуницирует с футболистами, улыбается. Нормальная судейская работа на поле. Кордоба после второго гола «Динамо» напрыгнул на ассистента из-за момента с Осипенко, который произошёл ещё раньше. Но там и обсуждать нечего. Рука защитника «Динамо» была в опоре, мяч летел от своего игрока. Кордоба ещё минуту ходил и показывал на руку, за что и получил жёлтую. Конечно, у «Краснодара» теперь во всём будут виноваты судьи. Но лучше бы они реализовывали свои моменты — тогда и винить было бы некого. А Танашев отработал очень хорошо. Это матч повышенной сложности, базовая оценка — 8,5. Было нелегко, но арбитр показал хороший уровень», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После этой игры московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.