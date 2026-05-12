Талалаев ответил, считает ли себя лучшим тренером в России

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил «Матч ТВ», что не считает себя лучшим тренером страны, однако у него есть стремление быть лучшим в профессии.

В понедельник Талалаев был награждён премией «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года.

— Вы сам себя считаете лучшим тренером в России?

— Лучшим не считаю. Одним из лучших считаю себя достаточно длительный уже промежуток времени, если мы говорим о российских футбольных тренерах.

Безусловно, в других видах спорта есть люди… Например, мы показываем футболистам зачастую сюжеты «Матч ТВ» про тренировки пловцов или в других видах спорта. По этой причине и говорил, что получение «Серебряной лани» считаю авансом. Это признание того прорыва, который сделал клуб. С точки зрения работы у меня есть амбиции и стремление быть лучшим в профессии, — сказал Талалаев «Матч ТВ».

«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 29 матчах.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.