Легионер "Спартака" стесняется говорить по-русски

Защитник московского "Спартака" Кристофер Ву рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

По словам Ву, он улучшил навык владения русским языком, но стесняется говорить на нем из-за боязни ошибиться.

- Я улучшил свой навык владения русским языком. Много работаю со своим учителем, стараюсь разговаривать с ребятами из команды, пытаюсь понять, что они говорят. Честно, немного стесняюсь говорить по-русски, боюсь ошибиться, - приводит слова Ву "СЭ".

Кристофер Ву перешел в московский "Спартак" из французского "Ренна" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца июня 2029 года.

Всего защитник провел за красно-белых во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет три забитых мяча. На счету Ву 24 матча в составе сборной Камеруна и два забитых гола.