Футбольный агент нецензурно высказался об игре футболиста "Краснодара"

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о нереализованных моментах вингера "Краснодара" Хуана Боселли в матче 29 тура РПЛ с "Динамо".

По словам Гурцкая, Боселли не реализовал стопроцентный момент, и теперь он выступает против нападающего.

- Хочу начать с того, что я настаиваю, что для меня два дня проходят под девизом: "Боселли, иди *****". Вот хештег такой прямо одним словом #Боселлииди*****. Потому что когда такой момент не забивает нападающий, хотя Игорь Михайлович [Шалимов] встал на защиту, сказал, что когда человек бежит 30 метров, в принципе, у него возможно такое, - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"

Вчера, 11 мая, "Краснодар" на выезде уступил московскому "Динамо" в матче 29 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, в составе гостей - Диего Коста. По итогам 29 сыгранных туров краснодарцы занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками и отстают от лидирующего "Зенита" на два балла.

Хуан Боселли присоединился к "Краснодару" из "Пари НН" в зимнее трансферное окно и заключил контракт до лета 2028 года. Всего он провел за южан 15 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.