Акинфеев назвал лучшего игрока ЦСКА в матче со «Спартаком»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к 18-летнему полузащитнику Имрану Фирову после победы армейцев над «Пари НН» (2:1) в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также назвал лучшего игрока команды в финале Пути Регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком».

«Имран — молодец. P. S. — Бандик [Артём Бандикян], за твою игру в дерби кепка тоже полагается», — написал Акинфеев в телеграм-канале, прикрепив к публикации фото Фирова в «рыбокепке».

После каждой игры сезона-2025/2026 Акинфеев дарит лучшему, по его мнению, игроку армейцев в матче специальный головной убор. Имран Фиров вышел на замену во втором тайме матча с «Пари НН» при счёте 0:1, забил гол и оформил результативную передачу.