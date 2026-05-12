Один из лидеров "Урала" может пропустить стыковые матчи

Полузащитник "Урала" может не сыграть в стыках.

По данным источника, у полузащитника "Урала" Роман Акбашев, который получил травму в 33-м туре Первой лиги с "КАМАЗом" (2:0), предварительно повреждение боковой связки колена.

Сообщается, что если МРТ подтвердит диагноз, то 34-летний игрок, вероятно, не сможет сыграть в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.

В этом сезоне Акбашев провел за екатеринбургскую команду 28 встреч в чемпионате и записал на свой счет 7+4 по системе гол плюс пас.