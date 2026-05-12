Сборная России назвала расширенный состав на матчи в мае и июне

Опубикована расширенная заявка сборной России на летний сбор.

Тренерский штаб сборной во главе с Валерием Карпиным включил в список 36 футболистов.

Вратари: Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко (оба – «Динамо»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед»), Антон Миранчук («Динамо»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Александр Соболев («Зенит»).

В рамках летнего сбора национальная команда проведет три BetBoom товарищеских матча – с Египтом в Каире 28 мая, с Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня и с Тринидадом и Тобаго в Калининграде 9 июня.