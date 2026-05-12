Футболиста уличили в покупке фургона для перевозки эскортниц

Футболист сборной Франции и саудовского «Аль-Хиляля» Тео Эрнандес был организатором вечеринок с эскортницами во время выступлений за «Милан». В этом его уличил журналист Фабрицио Корона, который опубликовал расследование на своем канале в YouTube.

Репортер поговорил с бывшим водителем футболиста, который утверждает, что защитник организовывал вечеринки с веселящим газом и эскортницами для одноклубников, среди которых были Хакан Чалханоглу, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарума и другие. Уточняется, что Эрнандес приобрел специальный фургон, чтобы перевозить девушек с места на место.

Француз не комментировал обнародованную информацию. При этом в сети появились видео, на которых он танцует в окружении нескольких девушек.

Эрнандес выступал за «Милан» с 2019 по 2025 год. Прошлым летом 28-летний футболист за 25 миллионов евро перешел в «Аль-Хиляль».