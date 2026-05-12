Скира назвал зарплату и срок контракта, которые «Ювентус» предлагает Силве

Итальянский «Ювентус» готов предложить португальскому полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве контракт до лета 2028 года. Об этом в соцсети X сообщает инсайдер Николо Скира, который ранее рассказывал об интересе туринцев к игроку.

По данным источника, в предлагаемом Силве контракте также будет присутствовать опция продления ещё на один сезон — до лета 2029-го. Зарплата 31-летнего футболиста в новом клубе, как сообщается, составит € 8 млн. € 2 млн из них будут прописаны в качестве бонусов — по € 1 млн за результативность и за попадание «Ювентуса» в Лигу чемпионов УЕФА.

Контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2026 года. Таким образом, португалец может сменить команду бесплатно, без выплаты компенсации.