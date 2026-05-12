Экс-тренер сборной Португалии рассказал про отношения с Роналду

Экс-тренер Португалии Бенту про отношения с Роналду: «Они не были такими же, как в начале. Позволяя другим решать за нас, мы поступаем нечестно с теми, кто нам платит»
Бывший главный тренер сборной Португалии Паулу Бенту высказался об отношениях с Криштиану Роналду.
«Если вы спросите меня, были ли наши отношения такими же, как в самом начале, – нет, не были. Но если для сохранения отношений мне пришлось бы отказаться от своих принципов... Нет. Дело не в упрямстве, а в убеждениях. Тренерам платят за то, чтобы они принимали решения. Если мы позволяем другим принимать решения за нас, значит, мы поступаем нечестно по отношению к тем, кто нам платит; нам платят именно за то, чтобы мы принимали решения, а мы этого не делаем», – сказал Бенту в эфире Antena 1.