Флик объявил свое решение по будущему в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик продлит контракт с клубом. Стороны уже полностью согласовали пролонгацию сотрудничества. Новый договор сторон будет рассчитан до лета 2028 года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Сам Флик уже объявил решение по своему будущему: он подтвердил, что продлит контракт с «Барселоной».

«Я подпишу новый контракт с «Барселоной», — цитирует Флика журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Нынешнее соглашение с тренером рассчитано до лета 2027 года. Сообщается, что официальное объявление о продлении состоится позже.

Накануне «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура.