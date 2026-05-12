Игрок FC Vibe отобрал футболку Сперцяна у 16-летнего подростка

Игрок FC Vibe Ахмедпаша Галбацдибиров отобрал футболку Сперцяна у 16-летнего подростка после игры с «Динамо» (Иван Карпов)
Игрок FC Vibe Ахмедпаша Галбацдибиров отобрал футболку хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна у 16-летнего подростка после игры с «Динамо».
Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов:
«Пострадавшего зовут Тимофей. Он с друзьями специально приехал из Питера в Москву на игру «Краснодара». Далее рассказ с его слов. Перед матчем парень встретил Сперцяна в отеле с флагом Армении и договорился, что Эдуард подарит ему свою майку после игры (2 года этого добивался). Футболист сдержал слово, несмотря на поражение, и подогнал фанату джерси. Однако когда майка уже была у Тимофея, на нее позарились двое мужчин. По словам ребят, одним из них был 26-летний Галбацдибиров. Раньше он выступал за «Легион» из Второй лиги, а сейчас – за «Вайб» из Медиалиги. Ахмедпаша с товарищем стали гоняться за Тимофеем и друзьями по всему сектору, силой отняли футболку и начали им угрожать: «Идите отсюда, пока я ######### [лица] вам не поломал. Идите ## ### отсюда, пока я не ######## [побил] вас, ##### [блин]. Это моя футболка, что ты хочешь? Она моя. Конченные, ##### [блин]». Когда в разборку вмешалась полиция, то мужчины заявили, что парни украли у них деньги. Силовики встали на сторону мужчин, хотя те вели себя агрессивно, ругались матом, – и предложили Тиме проехать в отдел. Но так как он несовершеннолетний, то его не отпустили бы оттуда без родителей. А у парня вскоре был ночной поезд в Питер. Поэтому он отказался решать вопрос в отделе. Говорят, что это не первый подобный случай с Галбацдибировым. В общем, майку, конечно же, не вернули. В итоге Тимофей так и остался без обещанного подарка от Сперцяна. Зато ее получил сын друга Ахмедпаши. Такая вот справедливость при помощи силы и наглости, которой не способна помешать даже полиция».
FC Vibe дебютировал в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги. Главный тренер команды – Дмитрий Кузнецов.
Плющенко и Тутберидзе не планируют работать с Муравьевой (РИА Новости)
«Динамо» летом будет искать левого защитника и вингера. Для последнего фланг не важен – главное, качество («СЭ»)
КДК рассмотрит нецензурную брань Медведева в адрес фанатов «Пари НН» и обращение Осипенко к Диего Косте в агрессивной манере
Плющенко и Тутберидзе не планируют работать с Муравьевой (РИА Новости)
«Динамо» летом будет искать левого защитника и вингера. Для последнего фланг не важен – главное, качество («СЭ»)
КДК рассмотрит нецензурную брань Медведева в адрес фанатов «Пари НН» и обращение Осипенко к Диего Косте в агрессивной манере