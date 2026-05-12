Футболист, отобравший майку у подростка, получил пожизненную дисквалификацию

Отобравший у подростка майку Сперцяна футболист Галбацдибиров пожизненно отстранен в МФЛ. Глава лиги Осипов пообещал вернуть футболку мальчику
WINLINE Медиалига пожизненно дисквалифицировала игрока FC Vibe Ахмедпашу Галбацдибирова, отобравшего футболку Эдуарда Сперцяна у 16-летнего подростка.
Об этом объявили в телеграм-канале Медиалиги:
«По решению руководства лиги игрок FC Vibe Ахмедпаша Галбацдибиров пожизненно дисквалифицирован от участия в матчах МФЛ после происшествия на матче «Динамо» – «Краснодар». Данное решение обжалованию не подлежит. Болельщик, у которого отняли игровую футболку Эдуарда Сперцяна, получит ее обратно».
