«Спартак» может потерять нападающего

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия хочет покинуть «Спартак» и вернуться в Грецию, сообщил журналист-инсайдер Иван Карпов. Услуги 28-летнего форварда предложили «Олимпиакосу» и «Панатинаикосу», которые ищут игрока на эту позицию.

После того, как Хуан Карседо возглавил «Спартак», Гарсия забил 1 гол в 15 матчах. Он готов вернуться в Грецию, где выступал за АЕК.

Гарсия перешел в «Спартак» в феврале 2025 года. Его трансфер из АЕКа за 18,7 млн евро стал самым дорогим в истории столичного клуба. Контракт Гарсии со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне он сыграл 31 матч, забил 7 голов и сделал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 млн евро.

После 29 туров «Спартак» с 51 очком занимает 4-е место в РПЛ. На третьем идет «Локомотив» (53). В заключительном матче чемпионата России-2025/26 «Спартак» сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо».

24 мая красно-белые встретятся с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Он пройдет в Москве, на стадионе «Лужники».