Экс-гендир «Спартака»: «Краснодар» наказал футбольный бог

Петербургский «Зенит» не упустит чемпионство в заключительном туре чемпионата России, заявил «Матч ТВ» бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин.

«Зенит» с 65 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» (63 очка) идет вторым. 17 мая «сине‑бело‑голубые» в заключительном туре сыграет в гостях с «Ростовом», «Краснодар» примет «Оренбург». Петербуржцам достаточно сыграть вничью, чтобы выиграть чемпионат.

— Уверен, что чемпионом станет «Зенит». «Краснодар» на финише психологически и физически не выдержал. «Зенит» не отпустит первое место, он не проиграет в заключительном туре. А «Краснодар», наверное, футбольный бог наказал. Они два года назад не позволили «Динамо» завоевать «золото», а сейчас получилась «оборотка»: «Динамо» отняло у них «золото». «Динамо» за себя постояло и взяло реванш, напомнив о матче 2024 года, — сказал Заварзин «Матч ТВ».

