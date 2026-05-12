Полузащитник сборной Алжира может покинуть «Лилль»

Полузащитник сборной Алжира Набиль Бенталеб может покинуть «Лилль» ближайшим летом. Об этом сообщает Footmercato.

Срок действия трудового соглашения футболиста с «догами» рассчитан до ближайшего лета, игроком интересуются зарубежные клубы. По данным источника, «Бешикташ» уже контактировал с окружением хавбека. Сообщается, что другой турецкий клуб также проявляет интерес к Бенталебу. У полузащитника есть шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии, топ-клубы Лиги 1 и команды из середины таблицы АПЛ тоже следят за ситуацией.

В 36 матчах текущего клубного сезона Бенталеб забил два гола и отдал две голевые передачи.