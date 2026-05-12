КДК рассмотрит нецензурную брань вратаря «Пари НН»

КДК рассмотрит нецензурную брань Медведева в адрес фанатов «Пари НН» и обращение Осипенко к Диего Косте в агрессивной манере
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неспортивное поведение голкипера «Пари НН» Никиты Медведева и защитника «Динамо» Максима Осипенко по ходу матчей 29‑го тура МИР РПЛ.
По завершении матча с ЦСКА (1:2) Медведев раскритиковал фанатов:
«Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####».
Осипенко после победного гола бело‑голубых в игре с «Краснодаром» (2:1) в агрессивной манере обратился к защитнику «быков» Диего Косте.
Оба футболиста приглашены на заседание, которое состоится в четверг, 14 мая.
